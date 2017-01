Quel rouge à lèvres choisir pour votre couleur de peau ?

Choisir le rouge à lèvres qui sublimera votre bouche n'est pas une mince affaire. Il y a même quelques règles à observer comme opter pour celui qui correspondra le mieux à votre carnation.



Habiller un sourire est simple, mais le sublimer est une autre histoire. Rouge, nude, fuchsia... Le choix de teintes ne manque pas en matière de rouge à lèvres. Pourtant une même couleur n'habillera jamais de la même manière peaux claires, métisses ou noires. Puretrend se propose de vous donner quelques pistes pour trouver le bâton qui vous mettra le plus en valeur.



Peaux claires



Peau laiteuse à claire, votre avantage sera que quasiment toutes les teintes de rouge à lèvres vous iront. Certains pourtant éclaireront tout particulièrement votre minois comme le rouge orangé ou un coloris plus soutenu comme le rouge coquelicot et le fuchsia qui illumineront votre visage. Les couleurs douces comme le rose pâle et autres tons virant vers l'abricot sauront aussi vous mettre en valeur. Attention tout de même à ne pas opter pour des nuances trop pâles comme le beige et le nude au risque d'un rendu fade qui pourrait vite vous donner un teint blafard.



Peaux halées



Peaux dorée à métisse, vos alliées sont les couleurs multivitaminées voire color-block. Le corail, le rouge vif et l'orange pop donneront un sacré coup de pep's à votre teint. Vous pourrez également miser sur des coloris nude plutôt miel ou caramel, mais aussi les rouges à lèvres brun. A éviter cependant les teintes sombres et le rose bonbon qui tranchera trop avec votre carnation.



Peaux asiatiques



Votre teint qui oscille entre doré et pâle vous permet d'affiche une bouche naturelle sans pour autant avoir une petite mine. Parfois une touche de gloss brillant suffira. Côté rouges à lèvres, préférez les tons bordeaux, rose ou caramel. Si vous souhaitez une couleur plus soutenue, optez plutôt pour le rouge carmin, mais mat.



Peaux noires



Peaux mate foncée à noire tout vous ira : des teintes froides à carrément pop en passant par le gloss transparent. Les nuances de rouge, au rendu mat de préférence, sublimeront vos lèvres, les tons marron vous iront aussi comme un gant, tandis que le prune sera le comble du chic. Pour les plus aventurières, le violet profond ou encore le bleu seront aussi surprenant que flatteur. A fuir : les teintes pastel qui vous donneront vite une mine grisâtre.





