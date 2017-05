Quelles stratégies de communication pour la visibilité des réalisations du Président Macky SALL ?

Nous avons constaté qu’en dépit des nombreuses réalisations et des progrès encourageants depuis l’accession du Président Macky SALL à la magistrature suprême, il y a un déficit de communication. C'est pour cette raison que le MEER NATIONAL a décidé lors de ces journées portes ouvertes de se livrer à une réflexion sur cette question cruciale afin d'y apporter des réponses.



Pour nous, cette situation découle essentiellement du fait que le débat national tourne autour de questions politiques, ce qui crée un déséquilibre quant à la perception des informations sur les réalisations du Président Macky SALL par les populations. En effet, la plupart de nos responsables politiques sont plus prompts à parler de questions politiques que de questions relatives aux réalisations du Président Macky SALL. Et c'est l'opposition sans programme, qui dans la plupart des cas, pose ce débat futile et inutile et certains de nos responsables participent aussi à son entretien, ce qui nuit gravement à la visibilité des réalisations du Président Macky SALL.



C'est fort de ce constat que nous membres du MEER NATIONAL appelons radicalement à un changement de paradigme dans la manière de faire. En effet, le débat doit désormais s'orienter vers des questions d'intérêt national. Ces questions sont chaque jour la préoccupation du Président Macky SALL.



Cependant, ce changement de paradigme implique nécessairement une maitrise parfaite des questions relatives aux différents secteurs où des progrès significatifs ont été notés bien que tous les secteurs soient en nette progression.



Maintenant, au-delà de la réponse sommaire que nous apportons à cette réflexion, nous voulons Monsieur le Président de la République que vous nommez un coordinateur à la tête du Mouvement des Elèves et Etudiants Républicains National (MEER/National). Aujourd’hui, nous n’avons plus de problèmes internes, les questions relatives à la cohésion et à l’unité du mouvement sont derrière nous. C’est pour cette raison d’ailleurs que nous sommes unanimement prêts à travailler avec celui ou celle que vous nommerez a la tête de la structure.



Mamadou NIANG Chargée de la Communication du MEER National

Dakar, le 10 Mai 2017