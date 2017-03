Quelque 5,1 millions d'électeurs se sont déjà inscrits sur les listes électorales (Abdoulaye Daouda Diallo)

Quelque 5,1 millions d’électeurs se sont déjà inscrits sur les listes électorales à près d’un mois de la clôture des inscriptions prévue le 25 avril, a indiqué jeudi le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo.



"A la date du 22 mars (mercredi), nous avons dénombré 5.127.262 inscrits", a précisé M. Diallo en répondant aux questions d’actualité des députés concernant son ministère, à l’Assemblée nationale.



Selon lui, le nombre d’électeurs inscrits va "dépasser" celui contenu dans le dernier fichier électoral, avec lequel a été organisé le référendum de mars 2016 sur la Constitution.



Le ministre de l’Intérieur dit s’attendre à l’enregistrement de "plus de six millions" d’électeurs à la fin des inscriptions.



Son département a entamé en octobre dernier une révision des listes électorales couplée à des opérations d’établissement et de distribution de la nouvelle carte d’identité nationale à puce Cédéao, du nom de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.



La clôture des inscriptions sur les listes électorales et du dépôt des demandes de carte d’identité à puce Cédéao est fixée au 25 avril.



Après ce délai, les Sénégalais devront payer 10.000 francs CFA pour obtenir la carte d’identité en question.