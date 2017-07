Quelques images du départ de Me Wade de l’aéroport du Bourget pour Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien président Me Abdoulaye Wade est arrivé un peu avant 14 heures (locales), 12 heures de Dakar, à l’aéroport du Bourget, en compagnie de son épouse, Viviane Vert Wade. Ils ont été accueillis par des dizaines de militants de Libéraux et mouvements de soutien de Karim Wade, qui les attendaient depuis le début de la matinée.



Me Wade a ensuite, été escorté jusqu’au Hall du salon d’honneur aux cris de "Sopi" (changement), il n’a pas fait de déclaration. Son avion, un Falcon 900 GFLCN a décollé pour atterrir à Dakar vers 15 heures. La tête de liste de la coalition Gagnante Wattu Senegaal sera accueillie des milliers de ses partisans, qui envisagent de lui offrir un « doxantou » (marche bleue) dans les rues de Dakar.











