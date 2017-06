Quelques modifications de l'application mobile de leral.net pour Iphone, Ipad, Samsung, Alcatel avec Apple store et Androïd

Dans le souci de toujours innover pour vous satisfaire et se rapprocher encore plus de vous, chers internautes, leral.net vous présente sa nouvelle application mobile pour Iphone, Ipad, Samsung, Alcatel avec Apple store et Androïd, désormais disponible sur vos smartphones.