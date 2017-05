Querelle de leadership à l'Apr: Oumar Guèye et Homère Seck se livrent une bataille sans merci

L’adversité entre Homère Seck et Oumar Guèye est loin de connaître son épilogue. L’appel à l’unité lancé par le Président Macky Sall n’a toujours pas été entendu par ces deux responsables qui mènent toujours une querelle de leadership.



Ce dimanche, lors d’un meeting de ralliement de Boubacar Albé Ndoye, ex-responsable du Pds, ils ont profité de la tribune pour mettre au goût du jour, leurs divergences. C’est Homère Seck qui prend en premier la parole. «Je suis un homme qui n’a aucune ambition politique mais, je n’accepterai pas l’injustice. Je me suis donné comme mission de récupérer, au profit du parti, tous les responsables qui ont été écartés. Je suis prêt à sceller l’unité à condition qu’il y ai pas de discrimination et ostracisme entre responsables », a rappelé le beau-père du Président Macky Sall.



Réagissant à cette sortie, Oumar Guèye n’a pas manqué de souligner qu’il est le facteur bloquant. «Suite à l’unité lancé par le président de la République lorsqu’il nous a reçus à l’occasion du Conseil des ministres décentralisé de Dakar, rencontre lors de laquelle le président de la République m’a officiellement désigné coordonnateur départemental de l’Apr à Rufisque tout en nous demandant de considérer Homère Seck comme notre doyen à prendre comme président d’honneur, je me suis personnellement déplacé sans délégation vers et vous ai proposé d’organiser conjointement un meeting pour sceller définitivement l’unité (…)Vous m’avez promis une réponse et depuis lors, j’attends toujours », a asséné le maire de Sangalkam, qui ajoute avoir tout « fait pour que cette unité puisse être effectuée ». Mais avant même la fin de son discours, Homère Seck avait déjà quitté la loge officielle, suivant le reste de l’allocution à travers les haut-parleurs.



(Source : Le Quotidien)

