Questions d'actualité: "75 millions de Francs CFA ont été injectés pour permettre aux pêcheurs de Guet-Ndar arrêtes en Mauritanie de regagner leurs familles" dixit le ministre Pape Abdoulaye Seck

Comme on s'y attendait, la crise du secteur de la pêche émaillée par l'arrestation des pêcheurs de Guet-Ndar sur les côtes frontalières de la Mauritanie, s'est invitée à la question d'actualité du Premier ministre.



Sur une question de l'honorable député Fatou Thiam, le ministre de l'agriculture Pape Abdoulaye Seck qui répondait à la place du ministre de la Pêche en mission en Gambie, a laissé entendre que ''lorsque la crise a éclaté, le ministre Oumar Guèye a effectué une visite en Mauritanie pour apporter à nos pécheurs le soutien moral et financier de 75 millions de Francs CFA afin de permettre à nos pêcheurs de pouvoir regagner leurs familles."



Rappelant la volonté du président Macky Sall à accompagner les pêcheurs du Sénégal et en particulier ceux de Saint-Louis, Papa Abdoulaye Seck a annoncé que le Sénégal est en négociation avec la République soeur de la Mauritanie pour qu'une solution définitive et durable soit trouvée.



Landing DIEDHIOU, Leral.net