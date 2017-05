Questions d’actualité: « Les cartes d’électeurs vont être distribuées même le jour du vote », Abdoulye Daouda Diallo

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Abdoulaye Daouda Diallo a été interpellé ce jeudi à l’Hémicycle par l’honorable député Abdou Mbow qui a voulu savoir si toutes les cartes seront confectionnées d’ici les législatives.



La réponse du ministre Abdoulaye Daouda Diallo est sans équivoque, « Nous devons produire les cartes de tous les gens qui sont enrôlés dans le fichier. Actuellement, il y a plus de 3 millions de cartes qui sont déjà produites et elles vont être distribuées, même le jour du vote. Nous avons pris toutes les dispositions pour ne pas être pris à défaut ».



Par ailleurs, le ministre a annoncé que la campagne électorale des élections législatives va s'ouvrir officiellement le 09 juillet 2017.