Qui de Idrissa Seck ou du Guinéen Cellou Dalein Diallo est-il vraiment le vice-président de l’Internationale libérale ?

Qui de Idrissa Seck, leader de Rewmi ou de Cellou Dalein Diallo leader de l’UFDG est vraiment le vice-président de l’Internationale libérale ?



La question a tout son pesant d’or et vous allez dans cet article savoir le pourquoi de cette interrogation.



Ce matin une bonne partie de la presse sénégalaise a largement relayé l’information selon laquelle, l’ancien premier ministre sous Wade a été élu, ce Samedi à Andorre, Vice-président de ladite structure politique et qu’il a même eu l'honneur d’être face à l'opposant guinéen, Cellou Dallein Diallo, candidat malheureux au poste.



Mais, à notre grande surprise, il nous est permis de constater que la presse guinéenne de son côté a fait d’une large diffusion faisant état d'une large victoire de Cellou Dalein Diallo. En effet, selon nos confrères de « guineenews.org », qui parlent de « plébiscité en faveur de l’opposant Guinéen », on peut lire d'abord le titre suivant: "Cellou Dalein Diallo plébiscité à la vice-présidence de l’Internationale Libérale", et ensuite en peu plus loin ceci:

« Cellou Dalein Diallo a été élu comme vice-président exécutif de l’internationale Libérale, rejoignant ainsi le bureau composé de dix membres, dont deux africains ».



Alors questions : Pour qui revient en vérité le poste de vice-président de l’Internationale libérale? Est-ce que Idy et Cellou sont-ils tous deux « co-vice-présidents » ?



La réponse à cette question n’est pas pour tout de suite. Mais, ce qui est certain, c’est qu'Andorre, principauté située entre la France et l’Espagne, accueille depuis le 17 mai, le 70ème anniversaire de l’Internationale libérale, qui réunit tous les libéraux du monde et qui se terminera le 21 mai.



Landing DIEDHIOU, Leral.net