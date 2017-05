Qui est André-Louis Auzière, l'ex-mari de Brigitte Macron ?

Quand elle rencontre le jeune Emmanuel Macron, Brigitte Trogneux est mariée à un certain André-Louis Auzière, avec qui elle a trois enfants. Portrait de son premier mari.



Emmanuel et Brigitte Macron, c'est 24 ans d'écart... et presque autant d'amour ! Avant de rencontrer le candidat d'En marche !, celle qu'on surnomme "Bibi" mène une toute autre vie. À l'époque, rien ne la destine à devenir la potentielle future Première dame de France. En effet, elle est alors professeure de français à Amiens et mariée à André-Louis Auzière, le père de ses trois enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Qui est donc ce mystérieux premier époux ?



Un petit retour dans le passé s'impose. Issue du milieu bourgeois d'Amiens (Picardie), la jeune Brigitte Trogneux (son nom de jeune fille) est prédestinée à s'unir à un homme de son rang, comme l'exigent les bonnes mœurs. Et pourquoi pas le fils d'une des dynasties locales de commerçants ? Pour Brigitte, pas question de se plier à la tradition.





Un ex-mari banquier



À seulement 21 ans, alors qu'elle est encore étudiante, "Bibi" épouse André-Louis Auzière, de deux ans son aîné (il est né en 1951, elle, en 1953). La cérémonie a lieu au Touquet (là où les Trogneux possède une demeure familiale), le 22 juin 1974. Fils d'un commissaire aux comptes, André-Louis Auzière est parisien et travaille dans la banque, et plus précisément au Crédit du Nord. Il a la particularité d'être né à Éséka, une petite commune située au nord-ouest du Cameroun, là où son père travaillait dans l'administration de cette ancienne colonie française.



Muté à Stasbourg, André-Louis est contraint d'emménager dans la cité alsacienne, où il emmène son épouse, la désormais Brigitte Auzière. En 1975, elle donne naissance à Sébastien. Deux ans plus tard, les époux accueillent une petite fille, Laurence. Pour l'anecdote savoureuse, Emmanuel Macron naît la même année, en 1977. Il sera d'ailleurs dans la même classe que Laurence Auzière (sa future belle-fille), au lycée La Providence d'Amiens, où enseigne Brigitte.





Le couple Auzière revient finalement habiter à Amiens, la ville natale de Brigitte. En 1984, l'année de leur 10 ans de mariage, André-Louis et "Bibi" fêtent la naissance de leur troisième et dernier enfant, Tiphaine. À 31 ans, l'enseignante est donc la mère d'une belle fratrie.



En 1993, à l'aube de ses 40 ans, Brigitte Auzière a donc tout pour être heureuse : elle mène une vie dans un cadre bourgeois et confortable, elle est passionnée par son métier, elle a un mari charmant, une belle bandes d'amis, et trois beaux enfants promis à un avenir radieux. Sa rencontre avec un élève de son cours de théâtre, Emmanuel Macron, alors âgé de 16 ans, bouleverse sa petite vie bien rangée. Elle tente de lui résister au départ, mais finit par craquer...





Qu'est ce qui a poussé Brigitte Auzière, une respectable professeure de français de 39 ans, à tout plaquer pour succomber à un jeune homme mineur, de 24 ans son cadet ? "Elle évoque peu André-Louis Auzière, son ex-mari banquier. Par pudeur, discrétion. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas, ne peut pas dire ? En tous cas, ce dernier ne la rendait certainement pas heureuse", écrit la journaliste politique Anne Fulda, auteure du livre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait.



Le couple Auzière sombre



Ligotée par cette vie trop lisse, elle est séduite par les serments, l'intelligence et la fougue du jeune Emmanuel. Les deux amants commencent à se fréquenter en dehors des planches du théâtre... La rumeur bruisse et fait jaser dans les rues amiénoises. Scandale ! L'entourage et les parents d'Emmanuel Macron s'opposent farouchement à cette idylle peu conventionnelle. Tandis que leur fils doit partir à Paris, au lycée Henri IV, pour faire sa terminale, ils y voit un moyen de l'éloigner de Brigitte Auzière.





Les deux amants sont éloignés quelques temps. Pendant ce temps-là, le couple Auzière se déchire et sombre. "Bibi" s'installe alors à Paris, où elle enseigne dans un établissement religieux de la capitale. Elle finit par retrouver son Emmanuel. Elle emménage même avec lui alors que ce dernier étudie à l'ENA (promotion 2004).



Le 26 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance d'Amiens prononce le divorce entre André-Louis et Brigitte Auzière. L'enseignante, pressée de vivre, ne perd pas son temps et s'assume au grand jour. En 2007, elle se marie à l'hôtel de ville du Touquet à Emmanuel Macron. La belle histoire ne faisait que commencer...