Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Qui est Anna Diop, la Sénégalaise star du dernier 24H Legacy? Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2017 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

Née au Sénégal, Anna Diop est arrivée aux États-Unis à l’âge de six ans et a grandi à Houston au Texas. À 16 ans, elle déménage à New York pour suivre des formations d’actrice et de mannequin.

Elle a travaillé sur des campagnes publicitaires pour des compagnies telles que Nike et Verizon. Son premier rôle au cinéma, elle l’a décroché dans «Tout le monde déteste Chris» et apparaît actuellement dans la série «Quantico» de la chaîne ABC et la série «Greenleaf» sur la chaîne OWN de Oprah Winfrey et maintenant, elle joue dans le tout dernier 24H Legacy.



Dans ce film, Anna Diop joue le rôle de Nicole Carter, l’épouse de Eric Carter incarné par Corey Hawkins, un ancien Ranger de l’armée américaine qui est confronté à des ennuis depuis son retour aux États-Unis. Carter se tourne vers CTU pour l’aider à sauver sa propre vie et d’arrêter une attaque terroriste potentielle à grande échelle sur le sol américain.

Anna Diop est également engagée dans des actions de charité dans la ville de Los Angeles où elle réside et également au Kenya en faveur des personnes atteintes de cécité pour le compte d’une fondation américaine. Anna est une autre fierté africaine d’Hollywood.

Potcho Alone, Correspondant de ABIDJAN.SHOW aux USA





Accueil Envoyer à un ami Partager