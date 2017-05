Qui est Edith Chabre, la femme du nouveau Premier Ministre, Edouard Philippe ?

Edouard Philippe a été nommé Premier Ministre ce lundi 15 mai. A cette occasion, Closer.fr vous propose d'en savoir plus sur sa femme, Edith Chabre.





Ce lundi 15 mai, Edouard Philippe a été nommé Premier Ministre par Emmanuel Macron, nouveau président de la République. Dans l'après-midi, a eu lieu la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve, Premier Ministre de l'ex-président François Hollande, et elle a été très commentée par les internautes sur les réseaux sociaux, et pour cause, les deux hommes ont une sacrée différence de taille.



Le nouveau chef du gouvernement fait l'objet de nombreux articles depuis qu'il a été nommé, mais s'il y a bien une chose qui intéresse, c'est sa vie privée. Edouard Philippe est marié depuis 2002 à Edith Chabre, la Directrice exécutive de Sciences Po à Paris et ensemble ils ont eu trois enfants, Anatole, Léonard et Sarah qui ont respectivement 14 ans, 12 ans et 7 ans. Entre les deux, c'est le grand amour à en croire les confidences d'Edouard Philippe faites à Gaël Tchakaloff pour son livre Lapins et Merveilles. "Pour ma femme, je vais me baigner à Coutainville, dans la Manche. Je me plonge dans une eau à 16°C par amour," avait-il lâché. Pour ce qui est d'Edith Chabre, c'est une femme très discrète dont il n'existe que peu de photos et qui n'accorde que très peu d'interviews.



Pour rappel, Edouard Philippe, 46 ans, est un proche et ex-conseiller d'Alain Juppé, et d'ailleurs, en 2002, il a participé à la création de l'UMP - l'ancêtre du parti Les Républicains. Un peu plus tard, Edouard Philippe a rejoint le cabinet du maire de Bordeaux lorsque ce dernier a été nommé ministre de l'Ecologie, sous Nicolas Sarkozy, en 2007.



