Qui est Fatoumata Tambajang, la nouvelle vice-présidente de la Gambie ?

De Dakar où il se trouve en attendant son retour en Gambie, Adama Barrow a commencé à formé son gouvernement.

Le successeur de Jammeh a nommé Fatoumata C.M. Jallow -Tambajang au poste de vice présidente. L'information a été livrée par son porte-parole Halifa Sallah, lors d'une conférence de presse tenue lundi à Banjul. Le probable futur porte parole du gouvernement a en outre révélé que la liste restante des ministres du gouvernement sera annoncée plus tard sur la télévision d'Etat TGRS.



Mme Tambajang est l'une des initiateurs de la coalition de l'opposition qui a abouti à l'élection d'Adama Barrow et mis fin à 22 ans de régime de Yahya Jammeh.



Fatoumatta C.M. Jallow Tambajang est née le 22 octobre 1949 à Brikama, une ville commerçante de la Gambie. Elle a fait ses études en Gambie, au Sénégal et en France. Femme leader, elle est mère de huit (8) enfants.



Actrice du développement, elle a été primée par le PNUD, dans un projet axé sur l'intégration de la dimension de genre. Elle a collaboré pendant 20 ans avec le PNUD et les ONG féminines, et y a occupé divers postes de responsabilité. Elle a séjourné pendant cinq ans dans les régions du fleuve Mano et des Grands Lacs dévastées par la guerre civile. Défenseure des droits de l'homme, Mme Tambajang est une figure historique de l'opposition pour le changement démocratique en Gambie.



Fatoumatta C.M. Jallow Tambajang a été désignée médiatrice par les partis de l'opposition pour créer une coalition crédible et équilibrée entre les sexes lors des élections nationales de 2016.



Elle a été élue présidente de la coalition en raison des grands progrès qu'elle a réalisés, en réunissant notamment les membres de l'opposition autour d'une seule bannière.



Fatoumata était conseillère de l'ancien Président de la Gambie, Daouda Kaïraba Jawara sur le droits des femmes et des enfants.



Elle a présidé le Conseil national des femmes de la Gambie et l'a représentée au Conseil national économique et social de la Gambie pendant six (6) ans.



Elle a également été secrétaire générale de SoS-Santé et du Bien-être social et a initié et lancé une structure dénommée "The Sera Jarjue Fund" pour les personnes à faibles revenus.



Elle a reçu la plus haute distinction de la Gambie sous le règne de Dawda Kairaba Jawara.