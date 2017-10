Qui est Ramatoulaye Diagne Mbengue , la première femme Recteur d'Université

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane est en train de promouvoir les femmes depuis son arrivée à la tête de ce département. Après les nominations du Pr Aminata Diassé Sarr à la tête de l'Institut Supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Matam et du Pr Awa Niang Faye à l'Isep de Richard Toll, il promeut le Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, Recteur de l'Université de Thiès. L'histoire retiendra qu'elle est la première femme recteur a conduire les destinées de l'Université de Thiès, renseigne le journal l'As.



Conseiller technique au ministère de l'Enseignement Supérieur, ce professeur titulaire de Philosophie connait une ascension fulgurante dans sa carrière d'universitaire. Ce n'est pas une surprise connaissant la dame dont "le guide spirituel" n'est personne d'autre que son grand-frère, l'éminent professeur de philosophie, Souleymane Bachir Diagne. Elle est sur les pas de son grand-frère, même si ce dernier n'a jamais été recteur. Mais, au département de philosophie, elle a pris la relève du Pr Souleymane Bachir Diagne. Elle a enseigné la logique qui était son domaine de prédilection à l'instar de son frère.



D'ailleurs, ils ont produit ensemble un livre. Par la suite, Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue a eu à embrasser plusieurs autres spécialités. Passionnée de recherche, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles philosophiques. On peut citer: "Le modernisme en Islam". La nouvelle Recteur de Thiès a été aussi directrice de l'Ecole Doctorale ETHO, de la faculté des Lettres et des Sciences humaines de Dakar.