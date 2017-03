Qui protège ce papy de plus de 76 ans Au moment où le Président Macky SALL s’alarme de la recrudescence des accidents sur nos routes, en demandant aux services du ministre des Transports Monsieur Mansour Elimane KANE d’être plus rigoureux dans la délivrance des permis de conduire et de la visite technique des véhicules automobiles .



Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 02:36 | | 0 commentaire(s)|

Un fait scandaleux mérite d’être signalé. En effet Monsieur Malick NDIAYE ancien directeur des transports terrestres parti à la retraite depuis 2000 trône à la tête du très stratégique Centre de Contrôle Technique des Véhicules automobiles depuis plus d’un an.



Avec son arrivée le centre a perdu tous les acquis engrangés sous les magistères d’Oumar Thiam et de Moussa Diene épaulés à l’époque par une équipe de jeunes très dynamiques et dévoués à la tâche.



Mais aujourd ‘hui force est de constater que le Centre n’existe plus que de nom : la qualité du service laisse à désirer pour preuve, les usagers éprouvent d’énormes difficultés pour accéder à l’intérieur du Centre, une lenteur inexplicable dans l’exécution des taches etc. A cela s’ajoutent des conditions exécrables de travail des agents intervenant dans l’exécution du contrôle des menaces de licenciements de certains agents sans aucun fondement.



Avec tous ces effets conjugués le malaise s’est installé au Centre et pour de bon.



Monsieur Malick NDIAYE directeur du Centre de Contrôle Technique des Véhicules automobiles âgé de plus de 76 ans a opté de mettre à l’écart tout son personnel depuis son arrivée. Ce qui laisse un boulevard au privé Bureau Véritas car l’actuvité n’est plus supervisée au quotidien par l’Etat du Sénégal via le BSCT ( Bureau de Supervision du Contrôle Technique) attitude très de la part de certains observateurs qui voient en cela une connivence douteuse avec l’organisme que le BSCT doit superviser. A cela s’ajoute la présence de Franck DUMAS exploitant agricole venu de la Cote d’Ivoire à la tête de l’exploitation de Bureau Véritas. Tous ces facteurs combinés ont conduit à des disfonctionnement observés dans le bon fonctionnement du Centre qui est à l’origine du courroux du Président Macky SALL contre les services de Monsieur Mansour Elimane KANE.







Il est temps pour le ministre Mansour Elimane KANE de prendre ses responsabilités, venir constater de visus ce qui se passe au Centre qui attire l’attention de tous les sénégalais à ce moment crucial pour les transports terrestres.



Actusen.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook