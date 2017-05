Qui sont Laurent et Estelle, le frère et la soeur d'Emmanuel Macron ?

Comme leurs parents, Laurent et Estelle, le grand frère et la petite soeur d'Emmanuel Macron préfèrent rester discrets. Mais qui sont-ils ?



François Noguès, la maman d'Emmanuel Macron , préfère en plaisanter. Son fils, le nouveau président de la République élu, est le seul de ses trois enfants à ne pas avoir choisi la voie de la médecine comme domaine professionnel. Elle l'a qualifié pour plaisanter de "vilain petit canard de la famille" dans le Quotidien de la Médecine. Le frère, Laurent, qui a deux ans de moins qu'Emmanuel, et la petite dernière, Estelle, qui a cinq ans de moins, ont suivi les traces de leurs parents et exercent eux aussi en blouse blanche. Le premier nommé est basé en banlieue parisienne du côté de Saint-Denis. Il est spécialisé en radiologie du cœur. De son côté, Estelle s'occupe de malades du rein. Elle a choisi la néphrologie lors de ses études de médecine et elle est désormais installée à Toulouse.



Ces deux-là ont un point commun : ils aiment cultiver la discrétion et ne sont pas du genre à créer un comité de soutien pour le mouvement En Marche à l'instar de la belle-fille de leur grand frère, Tiphaine Auzière. Laurent Macron a suivi la campagne du futur président mais il a évité soigneusement les objectifs et les caméras lorsqu'il a été le soutenir lors de ses meetings. En privé, les deux frères ont peut-être reparlé de leurs années étudiantes quand ils ont partagé ensemble un appartement dans la capitale.



Estelle ne parle pas aux journalistes



Estelle Macron est sur la même longueur d'onde. Hors de question de raconter le parcours de son ainé dans les médias. Elle a refusé l'idée de collaborer avec les deux journalistes Caroline Derrien et Candice Nedelec pour l'écriture de leur livre, Les Macron, sorti chez les éditions Fayard. "Je m'en tiens à cette ligne", leur a répondu la médecin comme l'a rapporté le site de l'hebdomadaire Gala. Et même l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée ne devrait pas la faire changer d'avis.



CLOSER