Qui sont les coalisés de l'opposition pour les Législatives du 30 juillet 2017? (Par Ibrahima SENE PIT)

La publication dans la presse d'aujourd'hui, ce 5 Mai 2017, de la liste des organisations de l'opposition coalisées pour aller ensemble aux Législatives du 30 juillet, conforte l'analyse faite dans la Déclaration du PIT du 1er Mai 2017, sur l'objectif politique et la nature sociale de ces forces politiques opposées à BBY.



En effet, pour les objectifs politiques on peut lire dans cette Déclaration, " en clair, l'opposition rêve de pouvoir utiliser son éventuelle position de pouvoir pour se donner les moyens de bloquer le régime de BBY deux années durant et ou de créer les conditions d'une défaite du candidat de BBY à la Présidentielle de 2019. Un objectif donc de déstabilisation du pays, à l’exemple de ce que la majorité parlementaire fait aujourd'hui au Venezuela" !



Cette analyse n'est pas une vue de l'esprit cherchant à ternir leur objectif politique, mais elle découle de l'analyse concrète de ce qui se passe dans le monde, au cas où la majorité présidentielle ne coïncide pas avec la majorité parlementaire, selon le type de Constitution en vigueur dans ces pays.



En effet, dans les types de Constitution où, malgré l'élection du Président de la République au suffrage universel, c'est la majorité à l'Assemblée qui désigne le pouvoir exécutif incarné par un Premier Ministre qui forme le gouvernement et définit la Politique de la Nation, le contrôle politique de l'Assemblée nationale par l'opposition crée une situation exceptionnelle pudiquement appelée " cohabitation, qui permet de changer la politique économique et sociale du pays selon le programme de cette nouvelle majorité parlementaire.



Ce cas, la France l'a connue du temps de Chirac et de Jospin. Une variante de ce cas, c'est quand la majorité au Parlement a le pouvoir de voter la destitution du Président de la République, même élu au suffrage universel direct, comme c'est le cas au Brésil où la majorité présidentielle a perdu la majorité parlementaire, et où l'on a assisté, non pas à une "cohabitation", mais à un changement de pouvoir avec le départ du Président élu.



C'est ce que la gauche au Brésil a nommé de " coup d'Etat constitutionnel", puisque la perte de la majorité parlementaire n'est pas due aux résultats d'élection, mais à un changement d'alliance au sein de la majorité présidentielle.



Mais, dans les cas où la majorité parlementaire n'a pas ce pouvoir constitutionnel dans un contexte où le Président de la République est élu au suffrage universel direct, comme au Venezuela actuel et au Sénégal, la non concordance entre la majorité présidentielle avec celle de la majorité parlementaire jette le pays dans une situation inédite de "dualité de pouvoir", dans laquelle s'affrontent inexorablement le Parlement contrôlé par l'opposition et la majorité présidentielle.



Cet affrontement ne peut se dénouer que par la rue, dans le cas, comme c'est au Sénégal et au Venezuela, où le Président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser une nouvelle élection législative.



C'est cette situation qui a poussé le Président Maduro à convoquer la "Constituante" comme le prévoit la Constitution en vigeur dans ce pays pour la réformer, afin de mettre un terme à cette grave crise institutionnelle qui plonge le pays dans la déstabilisation qui s'aggrave chaque jour davantage.



C'est pour éviter un tel scénario à notre pays où la Constitution ne prévoit même pas de "Constituante" pour sortir d'une telle crise institutionnelle, que le PIT/SENEGAL, dans sa Déclaration du 1er Mai 2017 en a appelé à plus de responsabilité et de discernement aux citoyens sénégalais, afin de faire coïncider la nouvelle majorité parlementaire avec celle de la majorité présidentielle actuelle.



Et cela, d'autant plus que la nature sociale de ces forces politiques coalisées dans l'opposition ne sont pas inconnues des Républicains et Démocrates de notre pays. En effet, comme l'a relaté notre Déclaration du 1er Mai, " ceux qui appelaient à voter "NON" au Référendum de Mars 2016,au prétexte d'éviter "l'institutionnalisation de l'homosexualité", dont selon eux, serait porteur le Projet de Réforme des Institutions soumis au peuple, sont aujourd'hui les mêmes qui veulent" la majorité à l'Assemblée nationale", pour instaurer la "cohabitation"!



Ceux-là cherchent de nouveau à tromper notre peuple, de la même manière qu’ils avaient voulu le faire à l’occasion de leur campagne du Référendum". "Ils ne convoitent le suffrage de leurs compatriotes que pour déstabiliser le pays à des fins revancharde, d'arrêt définitif de la reddition des comptes, en définitive, de retour sur des acquis démocratiques et sociaux conquis de haute lutte et qu’ils n’ont cessé, douze années durant, de fouler aux pieds".



Donc, il est encore temps de barrer la route à ces aventuriers qui se cachent derrière les difficultés réelles aux quelles le peuple est confronté, et aux quelles le gouvernement de BBY du Président Macky Sall, qui a pour objectif d'y apporter des solutions idoines, a dores et déjà commencé, ces quatre ans passés, à apporter des réponses pleines d'espoir.



Ibrahima SENE

PIT/SENEGAL

Dakar le 5 Mai 2017