Qui sont les quatre chefs d'Etat en exercice plus jeunes qu'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a réussi son pari. Le leader d'En marche ! a remporté l'élection présidentielle, dimanche 7 mai, avec 65,8% des voix. A 39 ans, il devient le plus jeune président élu en France. Il devance d'un an Louis-Napoléon Bonaparte, élu en 1848 à l'âge de 40 ans. Emmanuel Macron est également le cinquième chef d'Etat le plus jeune sur la planète, selon Le Monde. Franceinfo et Leral.net vous présente les quatre autres.





Saint-Marin : Vanessa D'Ambrosio, 29 ans



Elle a beau ne gouverner que 61,2 km2 de territoire et 33 000 habitants, Vanessa D'Ambrosio est plus qu'Emmanuel Macron. A 29 ans, elle est l'une des deux capitaines-régentes du territoire autonome de Saint-Marin, enclavé au cœur de l'Italie, indique Libération. Elle est à ce titre la plus jeune cheffe d'Etat du monde. Vanessa D'Ambrosio a été élue au suffrage indirect par le Grand Conseil d'Etat, qui détient le pouvoir législatif dans la plus petite république d'Europe. Les 60 membres du Grand Conseil, élus au suffrage universel direct pour cinq ans, désignent deux capitaines-régents tous les six mois. Le mandat de Vanessa D'Ambrosio doit prendre fin le 1er octobre 2017.



Corée du Nord : Kim Jong-un, 34 ans

Kim Jong-un est devenu "leader suprême" de Corée du Nord à la mort de son père, en décembre 2011. Le jeune dictateur n'avait alors que 28 ans. Eduqué en Suisse, le fils de Kim Jong-il a vite assis son pouvoir à la tête du pays en éliminant ses opposants politiques et en menant une intense campagne de propagande. "Il exerce un contrôle total", affirme au FigaroAndreï Lankov, professeur à l'université Kookmin de Séoul (Corée du Sud).



Qatar : Tamim Ben Hamad Al-Thani, 36 ans

L'émir du Qatar est arrivé à la tête du pays en 2013. Son père, Hamad Ben Khalifa Al-Thani, est alors le premier monarque arabe à quitter le pouvoir de son vivant et de plein gré, selon Le Monde. Tamim Ben Hamad Al-Thani, 36 ans, a géré la stratégie sportive de l'émirat avant d'accéder au pouvoir. Il a piloté le rachat du PSG et la candidature pour l'organisation du Mondial de foot 2022, selon un autre article du quotidien.



Bhoutan : Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 37 ans

Il est présenté par ses sujets comme "le roi le plus pauvre du monde", selon Paris Match. Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 37 ans, est le chef d'Etat du Bhoutan, un pays d'Asie du Sud de 700 000 habitants. Il est monté sur le trône en décembre 2006, à l'âge de 28 ans, après l'abdication de son père, Jigme Singye Wangchuck, précise la BBC (en anglais).

