Quinquennal du président Macky Sall : Manko Wattu Sénégal sort le carton rouge

Vingt-cinq mars 2012/vingt-cinq mars 2017, il y a donc 5 ans jour pour jour que le président Macky Sall est à la tête de la magistrature suprême du Sénégal. A cette occasion, le FDS/ Manku Wattu Sénégal regroupant les principales forces de l’opposition a été en conclave ce samedi 25 mars à la permanence du Grand Parti pour passer au peigne fin le bilan du locataire du Palais de la République. Et tenez-vous bien le constat du bilan se résume en ces termes : « le président Macky Sall a échoué », si on se fie aux déclarations de l’état-major de Manko.



« Les 5 ans du président Macky Sall sont un échec pour le Sénégal », a déclaré le coordonnateur de Manko Mamadou Lamine Diallo car dit-il : « Il (Macky Sall) nous avait promis une refondation de nos institutions pour transformer structurellement notre économie et créer 500 000 d’emplois. Tout cela après 5 ans n’a pas été réalisé, au contraire le chômage est endémique, l’extrême pauvreté résiste, l’insécurité est totale et la diplomatie de voisinage est marche à reculons, non sans oublier son Waax Waxet légendaire de faire ramener son mandat à 5 ans et de le se faire appliquer. »



Pour couronner le tout, le coordonnateur Mamadou Lamine Diallo a aussi dénoncé la dernière répression des jeunes de Mankoo Wattu Senegal à Thiès et l’utilisation la justice pour dit-il « réprimer les opposants, les enfermer, les déshonorer et les salir.»



Prenant acte de la requête d’AL Amine, nouveau Khalif général des Tidiane et de l’archevêque de Dakar, le coordonnateur Mamadou Lamine Diallo invite le président Macky Sall à s’approprier des appels de ces guides religieux afin de ‘’décrisper l’atmosphère politique dans lequel il a mis le Sénégal’’.





Landing DIEDHIOU, Leral.net