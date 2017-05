Quinzaine de la femme : Mariama Sarr invite les femmes de Kolda à plus de transparence dans la gestion des mutuelles d’épargne et de crédit Le ministre de la femme, de la famille et de l’enfance Mariama Sarr a déploré, ce lundi, la fermeture de beaucoup de mutuelles des femmes à cause du manque de transparence et de mauvaise gestion. Elle était à Kolda dans le cadre de la quinzaine nationale de la femme où elle a effectué des visites de proximité au niveau de la mutuelle d’épargne et de crédit des femmes de Kolda (MFK) et des groupements de femmes qui s’activent dans la transformation des produit locaux. Elle a pris par ailleurs l’engagement de multiplier les efforts dans le but de subvenir aux besoins des femmes du Fouladou.



Le ministre de la femme, de la famille et de l’enfance, Mariama Sarr a rencontré les femmes de la région de Kolda, après celles de Kédougou. En effet les femmes de cette zone du Fouladou, toutes vêtues en blanc, ont accueilli le ministre en masse. Une occasion pour elles de soumettre leurs doléances à Mme Sarr qui a loué leur bravoure. Elle renseigne "le ministère de la femme, de la famille et de l’enfance a aussi en charge la micro finance. C'est dans ce sens que le fonds d’impulsion de la micro finance a appuyé la mutuelle des femmes de Kolda » assure Mme Sarr, avant de féliciter son équipe.



Pour faciliter une autonomisation et lutter contre la discrimination en faveur des femmes, le ministre a pris l’engagement de « renforcer les compétences personnelles des femmes, la confiance qu’elles ont en elles et leurs capacités à contribuer au même titre que les hommes, au développement et en à tirer les bénéfices sur un pied d’égalité ».



Toutes les femmes porteuses de voix de ces différentes localités ont plaidé pour les financements, le renforcement des capacités et l’accompagnement dans leurs projets collectifs et individuels. Et sur ce plan, le ministre interpelle les décideurs, partenaires techniques, associations et organisation de la société civile, afin qu’ils participent à la mobilisation des ressources nécessaires au financement du « Plan national pour l’autonomisation de la femme » et d’appuyer davantage et de manière décisive concrète les programmes, plan d’action et projets établis à l’égard des femmes.



Avant la cérémonie officielle, le ministre en a profité pour rendre visite d’abord à la mutuelle d’épargne et de crédit des femmes de Kolda (MFK), qui selon le Pca Adjia Mouskoro Touré a financé des centaines de femmes depuis sa création en 2013. Néanmoins, le Mme Sarr a sollicité auprès du ministre la reconstruction de bâtiment abritant cette mutuelle, la subvention du matériel le bureau entre autres.



A son tour, le maire de Kaolack a loué la rigueur des femmes qui travaillent dans la mutuelle en indiquant que beaucoup de mutuelles qui ont fermé portes à cause d’une mauvaise gestion.



A cet effet, en présence du gouverneur de la région de Kolda, le ministre de tutelle a pris l’engagement d’aider ces femmes à recevoir une formation en leadership, en marketing et en comptabilité pour combattre pour éviter la gestion nébuleuse des mutuelles des femmes qui est une triste réalité.



Elle a exhorté le fongip à accompagner les mutuelles en les renforçant le matériel avant de prendre l’engagement que « e taux d’intérêt peut être revu à la baisse » sous les applaudissements des femmes.



Le ministre a également rencontré les Gie des femmes transformatrices de produit locaux. Sur les lieux, les femmes ont exposé des produits déjà transformés (les jus de mangue, pain-de-singe, Bissap, etc.) après des félicitations, le ministre leur a montrer l’engagement de les appuyer mais tout en leur sommant de mettre l’argent des mutuelles a la place qu’il faut. Car selon elle certaines femmes sont fiancées par les mutuelles mais elles prennent l’argent pour des fins festives dans les baptêmes et autres.



D’autres sites comme le centre départemental de formation des femmes de Kolda et les groupements féminins des femmes de Sikilo et de Sareh Moussa ont été également visités par le ministre qui a profité de cette 29e édition de la quinzaine nationale de la femme pour communier et partager avec les femmes du Fouladou qui s’activent dans beaucoup de domaine.



