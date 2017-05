Quinzaine de la femme à Sédhiou : Mariama Sarr recadre la député socialiste Khady Mané La cérémonie de la journée régionale de la quinzaine nationale de la femme à Sédhiou a été houleuse entre le ministre de la femme, de la famille et de l’enfance, Mariama Sarr et la députée socialiste Khady Mané. En effet, cette dernière a commis l’erreur de sa vie en voulant faire croire aux femmes que la région de Sedhiou souffre d'un manque de matériels agricoles. Ce qui a été balayé d’un revers de main par Mariama Sarr qui a pris le gouverneur et les femmes de Sédhiou à témoin que les tracteurs ont été déjà acquis et disponible au niveau de la gouvernance.

La députée socialiste devriait remuer mille fois la langue avant de donner cette information selon laquelle, le problème des femmes de la région de Sédhiou est l’accès aux matériels agricoles. Et pourtant tel n’est pas le cas selon le ministre de la femme, de la famille et de l’enfance qui n’a pas tardé à corriger cette information. Très remontée contre l’honorable député, Khady Mané, le ministre a soutenu que le matériel agricole dédié aux femmes de la région de Sédhiou est déjà sur place au niveau de la gouvernance en présence du gouverneur de la région.



Le ministre a presque axé son discours à répondre la député pro Khalifa Sall et invite les femmes à s’organiser en réseau pour pouvoir bénéficier aux financements. Par ailleurs le constat était là car beaucoup de femmes disent ne pas être au courant de la quinzaine nationale de la femmes.



En outre, le ministre s'est réjouit que dans la région de Sédhiou les femmes ont déjà pris leur destin en main en se regroupant dans des associations, réseaux et mouvements dnt l'objectif est de participer activement au développement économique et sociale de leur terroir.



En effet, « des progrès importants ont été accomplis en faveur de la prise en charge des préoccupations des femmes,mais beaucoup reste à faire particulièrement dans les domaines de l’accès au crédit et au foncier en milieu rural et péri urbain , car 70% de la production agricole dépend des femmes alors qu’elles ne possèdent 2% de la terre. De plus, le chômage affecte davantage les femmes que les hommes avec respectivement des taux de (29,9%) contre (12,6%) », note le ministre Mariama Sarr, qui dans la journée a effectué des visite de proximité dans le village d’Amdani dans la commune de Kossi auprès des structures féminines activant dans beaucoup de domaine pour recueillir leurs doléances et les encourager.



Selon le ministre beaucoup d’efforts restent à faire dans les domaines qu’elle a visité en compagnie d’une forte délégation à savoir de la transformation l’Union régionale des producteurs et productrices de Fonio de Sédhiou (Urprofos) , l’agriculture avec la station d’essai semences Sefa , et l’exploitation pisciculture de Sefa.



" Je mesure l’ampleur de la tâche qui reste à faire pour que les femmes de la région de Sédhiou puissent jouer leurs véritables rôles d’actrices de développement", renseigne Mme Sarr. Avant d’annoncer que « la région de Sedhiou, de par sa position géographique stratégique constitue un carrefour favorable à l’expansion d’activités économiques porteuses de croissance ».



Dans la promotion des droits économiques des femmes, le ministre a mis sur pied différents plans spécifiquement dédiés au financement des initiatives entrepreneuriales des femmes a informé le ministre répondant aux femmes qui ont déroulé un cahier de doléances relative aux difficultés à l’accès au financement.



Et pour finir, l’honorable député et responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr) dans la commune de Goudomp, Mariama Mané a annoncé que la région de Sedhiou a reçu au total 80 millions de financement et 5 communes parmi les 15 ont déja reçu leur financement.



