Quinzaine nationale de la Femme 2017 : Les femmes sont les premières victimes des contre-performances économiques selon Mariama Sarr 1179 projets individuels et 592 collectifs ont été financés en 2016 pour un montant de 1 463 503 730 de franc Cfa. L’annonce a été faite par le ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Mariama Sarr lors de la journée régionale de la Quinzaine nationale de la Femme à Kédougou, ce samedi 13 mai 2017. Par ailleurs elle reconnait que les femmes sont les premières victimes des contre-performances économiques et autres fléaux de toutes sortes.

Représentant de plus de la moitié de la population avec 51%, les femmes sont présentes dans tous les secteurs d’activité de la vie économique et sociale. Ainsi les femmes de la région de kedougou ont soulevé devant le ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Mariama Sarr, les difficultés qu’elles rencontrent notamment le taux d’intérêt trop élevé imposé par les banques et le manque de formation.



Au ministre d’indiquer que « notre responsabilité nous impose de réfléchir sur les lieux et le processus, sur les cadres et autres institutions dans lesquels elles sont impliquées et parties prenantes afin d’engager les reformes nécessaires ».



La célébration de la 29e édition de la Quinzaine nationale de la Femme après six années de pause et qui a pour thème : « le Plan Sénégal Émergent, un levier essentiel pour l’autonomisation des femmes », montre l’engagement des autorités à entretenir avec les femmes, un dialogue fécond sur leurs difficultés et le bilan des projets accomplis en matière de lutte pour l’inégalité des sexes et de l’autonomisation de la femme selon Mme Sarr.



Mobilisées autour des présidentes de groupements, les femmes de la région de Kédougou ont manifesté leur satisfaction pour le travail remarquables qu’abat le ministre Mariama Sarr, à travers les différents discours tenus par les leaders venues des diverses localités de ladite région.



Cautionnant les doléances des femmes de cette région du sud qui demandent des tracteurs pour la riziculture et du matériel pour la transformation des produits locaux, Mme Sarr promet de mettre à leur disposition d’autres tracteurs pour le renforcement des équipements déjà acquis dans cette partie du pays.



Pour le ministre Mariama Sarr, la Quinzaine nationale de la Femme au-delà de son caractère festif, est aussi « un moment de réflexion d’actions pour améliorer les conditions de vie de la femme », a-t-elle indiqué.



Des Daara ont reçu un important lot de matériel savoir des nattes des habits entre autres de la part du ministre Mariama Sarr, qui a effectué une visite dans plusieurs localité de la région de Kédougou dont Saraya et Salémata.



