RD Congo: Décès de Tshisekedi, des tensions éclatent à Kinshasa

Etienne Tshisekedi wa Mulumba, l'un des plus farouches opposants congolais après avoir été un temps compagnon de route du Maréchal Mobutu Sese Seko, est décédé mercredi à Bruxelles, à l'âge de 84 ans.



Plusieurs dizaines de partisans de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi étaient bloqués mercredi soir au siège de son parti, l'UDPS, à Kinshasa, dans une atmosphère rendue difficilement respirable par des tirs de grenades lacrymogènes. Selon une journaliste de l'AFP sur place, la police a tiré plusieurs grenades lacrymogènes après 21H30 (locale et HB) et la tension est montée à l'extérieur du bâtiment entre forces de l'ordre et une centaine de partisans de Tshisekedi qui s'étaient réunis pour pleurer leur héros peu de temps après l'annonce de sa mort.