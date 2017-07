Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte RD.Congo: Des manifestants et journalistes arrêtés pour la marche du 31 Juillet Rédigé par La rédaction le 31 Juillet 2017 à 22:41 | Lu 259 fois

Une marche de protestation avait été prévue après que la Commission électorale a appris que les élections, dont la présidentielle, n’auront pas lieu dans les délais prévus par l’accord politique signé en décembre dernier. Cet appel à la contestation avait été relayé par plusieurs grandes figures politiques de l’opposition et des organisations de la société civile. Après plusieurs intimidations, la police congolaise a procédé à plusieurs interpellations de militants et de journalistes, dont celle du correspondant du journal RFI à Goma. Au total, ce sont 13 journalistes qui auraient été arrêtés

Faut-il le rappeler, cela fait presque un an que les manifestations sont interdites en RDC. Depuis dimanche soir, la plupart des lieux de manifestation étaient en effet, quadrillés par la police ou l’armée. Mouvements citoyens et société civile ont quand même tenté de braver l’interdit imposé par les autorités, car pour eux, cet interdit est inconstitutionnel. Selon l’un des mouvements citoyens organisateurs, les rassemblements ont été dispersés partout ou presque.

Si le bilan des arrestations n’a pas encore été établi, RFI apprend qu’une centaine de personnes ont été arrêtées dans les villes de Kinshasa, Goma, Beni, Butembo, Kasindi, Lubumbashi, Mbandaka et Bukavu. Plus de 100 jeunes militants ont été arrêtés, selon les mouvements citoyens.

Gaz lacrymogènes et tirs à balles réelles

A Bukavu, la situation est la plus tendue, les agents des forces de l’ordres ont usé de tirs de gaz lacrymogène et de balles réelles, dans les environs du siège de la société civile, selon des témoins. Plusieurs personnes auraient été blessées, dont un homme qui dit avoir été touché par une balle au talon. Deux journalistes de Canal Futur ont été également interpellés et du matériel saisi, racontent des confrères.

Un peu plus tard, selon les sources, certains journalistes auraient été relâchés après des heures d’interrogations.



afrk.mag

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Législatives au Sénégal: le mauvais feuilleton des cartes électorales Esplanade des Mosquées: la police israélienne restreint l'accès à la prière