RECORD GUINNESS: Kara capte Mame Khary Mbacké et se retrouve avec 2 épouses députées

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 13:36 | | 5 commentaire(s)|

Il faut être Serigne Modou Kara Mbacké pour oser faire certaines choses. Juste 6 mois après avoir passé la corde au cou de son ancienne chargée de communication Toutane Diack, et le lendemain de son poignant témoignage sur les qualités de Sokhna Dieng Mbacké, le général de Bamba a remis ça, hier, en prenant une autre épouse.



Et cette fois-ci, c’est dans le livre Guinness des records qu’il faudrait inscrire son fait. En effet, c’est une parlementaire qu’il a épousée. Teussssss ! Vous avez bien lu. Kara a porté son choix sur la députée Mame Khary Mbacké. Il devient ainsi le premier homme à avoir deux épouses députées. Reteusss !! Le mariage a été scellé, hier.



Et c’est Serigne Mountakha Mbacké, l’un des marabouts les plus respectés du pays, qui a donné la parlementaire en mariage. Mame Khary Mbacké, c’est cette ravissante mais «pank» femme qui s’était crêpé le chignon avec Amy Cheikh Yaba. Ce faisant, elle avait aussi menacé de quitter le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, suite à des divergences avec Moustapha Diakhaté. En tout cas, «Les Echos» vous souhaite un heureux ménage.



LES ECHOS

