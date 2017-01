Rabah Madjer : «Le Sénégal a les moyens de battre le Zimbabwe, mais il faudra corriger les erreurs commises contre la Tunisie»

Pour votre quotidien «Les Echos», l’ancienne star du sport algérien, africain et mondial Rabah Madjer, a décortiqué les premiers matchs du groupe B et s’est prononcé sur la deuxième journée.



Louant les qualités des "Lions", il souligne qu’ils sont cependant capables de bonnes comme de mauvaises choses et qu’ils doivent faire preuve de plus de concentration devant le Zimbabwe, qui a surpris l’Algérie. L’Algérie qui, pour lui, doit jouer avec beaucoup de rigueur et de détermination pour gagner le derby contre la Tunisie, qui a montré de très belles choses contre le Sénégal. Analysant globalement les résultats de la première journée de la Can, il n’est pas surpris des nombreux matchs nuls…



Tunisie-Sénégal



«La victoire du Sénégal ne me surprend pas. C’est une très bonne équipe, avec des grands joueurs, comme Mané de Liverpool, Moussa Sow. Ils ont un très bon collectif, basé sur une bonne condition physique. Mais en 2e mi-temps, on n’a pas vu l’équipe du Sénégal. Il y a eu beaucoup de fébrilité en défense. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Pour la Tunisie, elle a montré beaucoup de qualité en 2e période. La Tunisie a été très costaude, mais la chance n’était pas avec elle. Plusieurs fois, ils ont eu l’occasion de marquer. Ils pouvaient au moins égaliser. Mais c’est des situations qui arrivent dans le football».



Il faudra plus de concentration et de présence physique contre le Zimbabwe



«C’est vrai que c’est un premier match. Et les premiers matchs sont toujours difficiles. Le Sénégal a pris les devants, mais c’est une équipe capable du meilleur comme du pire. Le Sénégal a les moyens de battre le Zimbabwe, mais il faudra beaucoup de concentration et surtout corriger les erreurs commises contre la Tunisie. Contre le Zimbabwe, qui a réussi à surprendre l’Algérie, il faudra beaucoup de qualité et surtout être physiquement présent».



Algérie-Zimbabwe : «On n’a jamais pensé que l’Algérie allait être tenue en échec par le Zimbabwe»



«C’est sûr, avec le niveau de notre équipe nationale, on n’a jamais pensé que l’Algérie allait être tenue en échec par le Zimbabwe. Je pense que l’Algérie n’a pas pu gérer son match, surtout en première période. Ils ont laissé passer plusieurs occasions. Le Zimbabwe a pris confiance. L’Algérie a égalisé certes. Heureusement que nous avons un grand Mahrez qui est passé par là. Mais le Zimbabwe a raté deux occasions nettes aussi. Donc ils auraient pu marquer et gagner. C’est le gardien qui nous a sauvés».



Algérie-Tunisie : «il faudra beaucoup de rigueur et de volonté pour gagner»



«On a un match très difficile à livrer contre la Tunisie. Il faudra beaucoup de rigueur et de volonté pour gagner. Nous avons besoin de trois points. Mais la Tunisie est une très bonne équipe, capables de faire de bonnes choses. C’est sûr que c’est un derby. Nous allons jouer notre football qui est bon et technique. Ce sera un bon match, très engagé. Nous avons l’habitude de jouer contre eux et nous allons voir comment négocier ce match».



Entrée difficile de plusieurs grands et cascade de nuls : Madjer n’est pas trop surpris



«Il y a beaucoup de matchs nuls ; c’est normal pour ce début de compétition où les équipes ne sont pas complètement entrées dans la compétition. Nous avons vu le Maroc perdre contre la RDC ; il y a le Cameroun et le Burkina Faso qui ont fait match nul. L’Egypte, le Ghana, qu’il faut prendre au sérieux.»