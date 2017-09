Racine Sy à Mame Mbaye Niang : « Sachez d’emblée que le secteur du tourisme que vous dirigez n’a que des patrons. Même le propriétaire d’une auberge est patron. Donc, vous n’êtes pas notre patron, mais..."

« Sachez d’emblée que le secteur du tourisme que vous dirigez n’a que des patrons. Même le propriétaire d’une auberge est patron. Donc, vous n’êtes pas notre patron mais le patron du secteur. D’où la nécessité d’une collaboration franche et sincère. Jusqu’ici vous avez géré des jeunes, mais là ce sont des adultes que vous avez… ».

C’est en ces mots que Mamadou Racine Sy, dans des propos relayés par « Sud Quotidien », s’est ouvertement adressé au tout nouveau ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang, hier audit ministère lors de la cérémonie de passation de service entre ce dernier et Maïmouna Ndoye Seck, désormais chef du département des Transports aériens.

Toutefois, M. Racine Sy, président du syndicat patronal de l’industrie hôtelière, n’a pas manqué de tresser des lauriers à Mme Ndoye Seck pour avoir donné un nouveau souffle au secteur et suscité de l’espoir aux acteurs du tourisme ainsi que la destination Sénégal.



