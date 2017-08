Rafael Marquez sanctionné pour trafic de drogue

Le Trésor américain a annoncé ce mercredi avoir pris des sanctions contre plus de vingt personnes, dont Rafael Marquez, pour leur implication dans un réseau de trafic de drogue, informe nos confrères de So Foot.



Il est reproché à l'actuel capitaine de la sélection mexicaine, ses liens de longue date avec Raul Flores Hernandez, considéré comme le chef de ce réseau basé à Guadalajara.



Marquez aurait notamment couvert le leader du cartel à plusieurs reprises, notamment en se désignant propriétaire de biens appartenant à Flores Hernandez et ses complices.