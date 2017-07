Raki Kane (Cojer APR France) : "Laissons l'opposition parler puisqu'elle n'a que ça à faire..." Samedi, les cadres de la CCR-APR France, sur initiative de Nafi Amar, a organisé une conférence « Ndam rek 2017 et 2019 » au REX, sur les Grands Boulevards, dans le 2e arrondissement de Paris. Le thème de la rencontre : « Diaspora : Développement et représentativité parlementaire ».

A cette occasion, Raki Kane, responsable adjointe chargée des binationaux au sein de la COJER-APR a pris la parole. Elle a salué notamment salué le bilan de Macky Sall dans le domaine sanitaire. Et non sans égratigner l'opposition qui, pour elle, « ne fait que parler ».

« Sa seule façon de se défendre, c'est de dire Macky Sall « neena ». Mais qu'est-ce qu'elle nous propose ? », a ironisé Raki Kane.

