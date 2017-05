Ralliement: Le mouvement "Alternatives citoyennes" de Babacar Bâ "ose" avec Me Aissata Tall Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2017 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

Alors que son Mouvement « Osez l’Avenir » n’est pas encore officiellement lancé, Me Aissata Tall Sall qui doit officialiser son mouvement politique le 20 mai prochain, peut déjà compter sur le soutien du Babacar BA qui n’a pas manqué d’exprimer tout son engagement aux côtés de l’honorable député.



« La politique étant l'instrument privilégié d'application de projets ou d'ambitions en faveur d'une communauté déterminée, il va s'en dire que les prochaines échéances électorales appellent, de notre part, un choix judicieux et responsable, un engagement bien inspiré afin que nos idéaux et convictions toujours exprimés, puisent trouver un généreux porteur capable de les réaliser dans les meilleures conditions et au service exclusif de nos populations.



À cet égard, nous sommes convaincus que Maître Aissata Tall Sall demeure la candidate naturelle et idéale à cause de son expérience, de sa constance, de son amour pour le pays et de son sens élevé de l'engagement politique et de sa reconnaissance envers ses compatriotes qui l'ont toujours soutenue.



Avec Maitre Aissata Tall Sall, nous prenons le pari de bâtir ensemble cette nouvelle génération de l'élite sénégalaise capable de promouvoir la citoyenneté de transformation durable de notre cher Sénégal.



J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre pour relever les nombreux défis qui se posent à nous pour bâtir un Sénégal meilleur », a déclaré, le leader du Mouvement « Alternatives citoyennes », Babacar BA.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook