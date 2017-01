Rama Yade sur la présidentielle: « Je n’ai pas zéro chance. Donald Trump, François Fillon et Benoît Hamon ont bouleversé tous les pronostics »

Rédigé par Massene Diop le 30 Janvier 2017 à 11:45 | Lu 194 fois

Rama Yade, la native du Sénégal est convaincue qu'elle peut gagner la prochaine élection présidentielle française au moment où François Fillon, Benoît Hamon se préparent à lancer l'assaut. Dans l'émission "On est pas couché", elle s'est battue bec et ongles pour affirmer sa présomption que tout peut basculer à voir les réussites électives de Donald Trump (USA), François Fillon et Benoît Hamon aux primaires de la droite et de la gauche. La journaliste Vanessa Burggraf n'a pas aimé la citation d'Albert Camus (la bêtise insiste toujours) que Rama Yade a utilisée lorsqu'elle lui a posé la question à savoir si elle n'avait pas zéro chance à la présidentielle. Et vlan, retour à l'envoyeuse ! Regardez, la Française d'origine sénégalaise ne se laisse pas faire...