Ramadan 2017: début du jeûn le 27 mai prochain L'astronome, généticien et écologiste Abdoulaye Gaye qui évoque les données de la lune, a fixé le début du Ramadan au samedi 27 mai prochain et le jour de l'Aid-El Fitr ou Korité, le lundi 26 juin 2017.

"C'est un cycle de la lune après un mois de 30 jours. La lune à venir pourra être visible sur les côtes chiliennes en Amérique juste après la Cordillère des Andes le 24 juin au soir. Mais nous, au Sénégal, nous ne ferons pas partie des gens qui la verront", a précisé M. Gaye.



"Si la lune doit apparaître en Amérique du Sud, a dit M.Gaye non sans relever, par le passé, des erreurs concernant l'apparition de la lune. "La précision dans ce que nous donnons est de 4 secondes pour 36 ans. Cela signifie qu'on peut se tromper, non sur la date, ni sur l'heure, ni sur les minutes, mais sur les secondes de l'événement annoncé, mais sur 4 secondes pour 36 ans", a-t-il détaillé.



Selon lui toujours, "on ne peut pas avoir une précision pareille. C'est un travail d'ensemble que les gens font avec des qualifications qui leur permettent de le faire", précise-t-il toujours. Le jeûne devrait s'échelonner cette année sur une période approximative comprise entre le samedi 27 mai au samedi 24 juin, jour potentiel de l'Aïd El-Fitr (la fête musulmane correspondant à la rupture du jeûne du ramadan. Le ramadan, ce mois sacré du jeûne pour les croyants d'Allah, représente le neuvième mois du calendrier musulman, et chaque année, plusieurs écoles s'affrontent pour en déterminer le premier jour.



A titre d'exemple, en France, le début du mois de ramadan 2017 - 1438 est estimé au samedi 27 mai 2017 ; sa fin au samedi 24 juin 2017 et la fête de l'Aïd-al-Fitr (ou rupture du jeûne) au 25 juin 2017. Ces dates ont été confirmées via un communiqué par le Conseil théologique musulman de France (CTMF) le 19 avril.



