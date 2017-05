Ramadan 2017: les recommandations du ministère de la Santé Le SNEIPS (Service national de l'éducation et de l'information pour la santé) a listé une série de recommandations pour permettre aux fidèles de bien faire le jeûne à l'entame du Ramadan à parti d'aujourd'hui.

Le service du ministère de la Santé et de l'Action sociale vient renouveler ses traditionnelles recommandations. Ainsi, il est conseillé d'essayer de respecter la régularité de vos repas: le premier avant le lever du jour, le second à la rupture du jeûne et le troisième quelques heures après (compter deux ou trois heures après la rupture. Il est aussi conseillé de consommer des fruits et des sucres lents (céréales) au cours du repas du matin. Bien s'hydrater après la rupture du jeûne tout en évitant d'abuser des boissons gazeuses.



Il faudrait également éviter les repas trop copieux, trop gras, trop salés lors de la rupture du jeûne. Eviter les pâtisseries, les sucreries, et privilégier la consommation de fruits lors de la rupture du jeûne. Marcher ou bouger après le repas du soir, réduire autant que possible les efforts physiques intenses et respecter les moments de repos.



Par ailleurs, les patients diabétiques sont invités à suivre régulièrement leur taux de glycémie, à s'hydrater et à éviter les sucreries pour réduire les risques sanitaires liés à la période de jeûne. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, surtout avant les repas. Bien vérifier la qualité et les dates de péremption des produits alimentaires avant tout achat. Pour une plus grande sécurité, il est recommandé de se rendre chez son médecin avant et après Ramadan.



Le ministère de la Santé met également en place la plateforme M-diabète où il est possible de s'inscrire pour recevoir gratuitement sur son téléphone, des conseils sur le diabète et le Ramadan.



