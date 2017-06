Ramadan: Conférence religieuse des femmes de Fann-Amitié –Point E sous les couleurs de la solidarité...

Le Ramadan rime avec les conférences religieuses, organisées pour la plupart des femmes. La Coordination des Habitants de Fann-Amitié-Point E (COHFAAPE)/ Section Calebasse de l’Emergence a organisé, ce week-end une causerie axée sur le thème «Solidarité et Entraide : une source de développement dans la société musulmane».



Animée par Oustaz Ousmane Ndiaye de la DTV, cette manifestation a été le moment opportun pour ses animateurs d’exhumer les valeurs de solidarité et d’entraide en nette déperdition au Sénégal.



« La Coordination des Habitants de Fann-Amitié-Point E (COHFAAPE) a été mise sur pied depuis 2013. Elle regroupe tous les résidents de la localité et, notamment les femmes et les jeunes. C’est une plateforme qui nous permet de s’échanger sur des questions de l’heure et, surtout, œuvrer pour une bonne entente et une solidarité active et de l’entraide entre ses différents membres. En un mot, nous voulons promouvoir une dynamique économique entre tous les filles et fils de notre cité», a laissé entendre Madame Aïssatou LO, Présidente de l’instance.



Au cours de cette manifestation, les membres de l’association ont réaffirmé leur adhésion à la politique du Président de la République, Macky Sall, notamment au Plan Sénégal Emergent.