2e nuit: Six (6) rakkas soit trois (3) sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter à haute voix: 1 fois le Chapitre «Fatiha» et 5 fois le Chapitre « Inna a’taïlnaka».



Les pêchés de celui qui aurait fait cela seront annulés, il aura les grâces d’un docteur qui aurait guéri mille malades à ses frais.