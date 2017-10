Ramos explique pourquoi un "penaltygate" est impossible au Real Madrid Interrogé par France Football sur l'épisode du "penaltygate" entre Neymar et Cavani au PSG, Sergio Ramos a indiqué que cela n'était pas possible au Real Madrid. Et il en est en grande partie, responsable.

Le "penaltygate" du PSG a fait parler partout en Europe, notamment en Espagne. La première polémique de l'ancien Barcelonais Neymar n'a échappé à personne, même au Real Madrid. Interrogé sur ce sujet par France Football, Sergio Ramos a assuré qu'une telle scène n'était pas possible au Real car les rôles sont très bien définis.



"Normalement tout est prévu avant les matches, explique le défenseur merengue. Tout est organisé et coordonné. Cris (Cristiano Ronaldo, ndlr) tire les penaltys et, s’il n’est pas là, c’est moi. Il y a même un troisième tireur désigné d’avance à chaque match. C’est la meilleure manière d’éviter les problèmes, notamment par rapport au public et à toutes les lumières qui sont braquées sur nous et qui sont à l’affût de tous les détails. Pour en revenir à Neymar et Cavani, comme ce sont deux grands joueurs, je suis persuadé qu’ils parviendront à trouver un accord."



Et s'il cela devait arriver au Real, comment Ramos réagirait? "L’important est d’anticiper ce genre de problèmes, mais, si cela finissait par arriver, je tenterais de régler ça rapidement sur le terrain puis dans le vestiaire, en prenant les deux ensemble et en les poussant à trouver une solution entre eux, répond le capitaine madrilène. Si ce n’est pas possible, ce serait alors au coach de trancher. Mais j’insiste, ici, tout est décidé d’avance."







Rmc

