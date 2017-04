Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ramzy a failli mourir: "J'ai fait cinq jours de coma" Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2017 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

Ramzy, miraculé, a échappé au pire. A l'occasion de son nouveau rôle dans le film Une vie ailleurs dans lequel il donne la réplique à Isabelle Carré et Maria Duplàa, l'humoriste a révélé dans les colonnes du 20 minutes suisse qu'il avait été victime d'un terrible accident à Genève.

A la suite de l'un de ses spectacles, il a été hospitalisé. "J'ai fait une allergie alimentaire et j'ai failli y passer. J'ai fait cinq jours de coma au CHU de Genève et c'est là qu'on m'a sauvé" déclare-t-il, ajoutant que la ville de Genève lui rappelle toujours ce"douloureux souvenir".

"Je ne sais pas ce que j'ai pu faire dans une autre vie" Très épanoui professionnellement, Ramzy se sent "béni des Dieux". "Je ne sais pas ce que j'ai pu faire dans une autre vie, mais là c'est génial" se félicite-t-il avant d'ajouter : "J'ai une chance incroyable. Mais ce n'est pas le fait de signer des autographes ou d'obtenir toujours une table au restaurant, même si c'est sympa au début". Contrairement à certaines stars, Ramzy adore être arrêté dans la rue par les passants. "J'adore marcher dans la rue et voir des gens qui me reconnaissent, qui se marrent et qui me font un petit signe en continuant leur route" explique-t-il, très reconnaissant envers son fidèle public.



