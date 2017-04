Ranch de Dolly : 4310 hectares ravagés par un incendie (APS) - Au total, 4310 hectares ont été brûlés par des feux de brousse qui se sont déclarés ces derniers jours dans le ranch de Dolly, a appris l’APS, mercredi.

"Tout est en train de brûler parce qu’il y a un vent infernal et les conditions atmosphériques ne sont pas favorables à la lutte contre ce feu et qu’il y aussi plusieurs fronts. Il faut faire 10 km entre eux’’, a dit au téléphone le commandant du service des eaux et forêts de Linguère, Cédor Diatta, au correspondant de l’APS. M. Diatta déclare avoir appris qu’un berger aurait "perdu la moitié de son cheptel’’. L’armée, les eaux et forêts, les sapeurs pompiers, les gendarmes, aidées par les populations s’activent toujours autour du feu pour l’extinction duquel 940 litres de carburant ont été mobilisés. Le préfet du département de Linguère, Amadou Bamba Koné, appelle à la sensibilisation des populations et à la création de pare- feux. Un premier feu a pris dimanche, dans le secteur d’Ogo, à 9 km de la commune de Thiel, brûlant une superficie de 111 hectares. L’alerte a été sonnée à 10 heures et les flammes stoppées à 22h 28.



Pour son extinction, un camion citerne de 6m3 et un véhicule léger d’une capacité de 1000 litres, tous appartenant au service des eaux et forêts de Linguère, ont été pour mobilisés. Mais, lundi, tous les quatre secteurs du Ranch sont touchés avec un maximum de dégâts enregistrés à Djoridji, sur une superficie de 4200 hectares brûlés. Ce jour-là, c’est à 11h30 que l’alerte a été donnée. Les flammes ne seront éteintes que mardi, à 2h25mn. Il a fallu, pour y arriver, mobiliser notamment 2 camions-citernes de 6m3, 4 véhicules légers de 1000 litres et un autre véhicule léger venant de Kaffrine. L’opération a mobilisé 890 litres de carburant.

