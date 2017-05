Ranérou investit Aminata Touré, tête de liste nationale pour les législatives de juillet 2017

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2017 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

En direction des législatives de juillet, les Jeunes républicains du département de Ranérou soutiennent à l’unanimité Aminata Touré pour diriger la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar.

En effet, Mimi Touré comme nous l’appelons affectueusement a fini de transcender le niveau local, c’est pour cela que nous, jeunes de Ranérou, la réclamons à la tête de la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar pour octroyer au Président Macky Sall une majorité confortable à l’Assemblée Nationale.



Ainsi, nous nous rappelons encore de sa combativité lors de la campagne électorale de 2012 avec la coalition Macky2012, elle a été tellement efficace que beaucoup d’observateurs ont vu en elle l’image d’une directrice de campagne alors que notre coalition Macky2012 à l’époque, avait un directoire de campagne comprenant plus de 50 personnes.

Aujourd’hui encore, elle fait partie des rares responsables de notre parti qui maîtrisent parfaitement le débat sur les différentes réalisations et projets en cours du Président Macky Sall, dans les différents secteurs.

C’est pour cela qu’à chaque fois qu’elle se prononce sur une question, elle l’évacue complètement du débat en éclairant totalement la lanterne des sénégalais par des réponses précises et adéquates. Son leadership et son charisme font d’elle un choix incontournable pour diriger la liste nationale de notre coalition BBY.



Pour terminer, nous pensons sincèrement qu’elle mérite mieux que quiconque dans notre parti, de diriger la bataille du 30 juillet 2017 pour une victoire triomphale.



laviesenegalaise



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook