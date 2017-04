Rap Galsen sur scène à Paris : ça craint le flop à cause de Y en a marre!

Ce 15 avril 80 rappeurs se produiront, aux Dockd Eiffel de Paris, à l'initiative Sen Art vision, SSP (société sénégalaise de production) et Domu Djolof. Seulement, à quatre jours de l'événement, les promoteurs peinent à se rassurer, leur élan étant brisé par certains sponsors.



Coïncidences troublantes, certains de leurs bailleurs se sont tout simplement retirés après le rassemblement de Y en a marre à la place de Nation, vendredi dernier. Le groupe Keur-Gui ( Thiat et Kilifeu) et la Bat Haillon Blaidé ( Fou Malade) qui font partis du projet, sont attendus sur scène.



Donc, pour les organisateurs, le lien est vite fait. "Nous ne faisons pas partie de Y'en a marre, ce qui ne peut pas dire que nous n'avons pas des rapports. Sur l'événement de Paris c'est artistique et culturel non pour une manifestation politique voire citoyenne. Nous avons signé des contrats avec les rappeurs du groupe Keur-Gui Bat Haillon Blaidé etc... Nous lançons un appel au autorités afin qu'il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas un événement organisé par Y'en a marre, mais par des labels qui ont signé des contrats avec les artistes. Aujourdhui, tout le mouvement Hip Hop ne s'identifie pas à Yen a marre", a déclaré l'un des organisateurs, Amdy Moustapha Dieng.



" Faut-il sanctionner un spectacle aussi important pour des jeunes qui doit se passer à Paris, parce que les artistes qui font parti du projet, ont décrié la gestion du régime? Je pense que ce n'est pas démocrate, parce que les ressources du Sénégal ne sont pas celles du pouvoir, mais de tous les Sénégalais. Des jeunes vont vendre la destination Sénégal en France et il serait important que l'Etat soit grand dans cette histoire, en ne tombant pas dans la confusion", a fustigé Fou Malade.

