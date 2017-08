Rapatrié des USA, Assane Diouf cueilli sur le tarmac de l'aéroport par la BIP

Comme annoncé, dix-sept Sénégalais expulsés des Etats-Unis pour immigration illégale et agression, sont arrivés dans la nuit du mardi à mercredi, à l'aéroport Léopold Senghor. Dans le lot, figure Assane Diouf, célèbre par ses vidéos incendiaires à l’endroit de hautes personnalités de l’Etat, dont le président Macky Sall.



Selon le journal "Libération", l’insulteur public a été cueilli sur le tarmac de l’aéroport par les éléments de la Brigade polyvalente (BIP) et conduit directement, dans les locaux de la Dic. Sur place, il a été placé en garde-à-vue pour offense au chef de l’État, appel à l’insurrection…, mais aussi apologie du terrorisme.



Par ailleurs, le journal note que le gendarmes préposés à la sécurité de l’aéroport ont fait preuve d’un excès de zèle, hier, à l’endroit des journalistes venus couvrir l’arrivée de ces Sénégalais. Et, il aura fallu l’intervention de Me El Hadji Diouf, constitué pour Assane Diouf, pour faire baisser la tension.





Libération