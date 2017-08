Rapatriement confirmé vers le Sénégal : Assane Diouf sur la liste transmise à la Police de l’Air et des Frontières

Ceux qui taxaient de tous les noms d’oiseaux nos confrères de L’Obs qui ont évoqué le rapatriement de Assane Diouf vers le Sénégal, doivent se calmer.



Notamment la folle furieuse Françoise Hélène Gaye mais surtout Baba Aïdara qui, bien que travaillant à Futurs médias, a tenté de démentir nos confrères sur sa page Facebook.



Le même Baba Aidara a affirmé récemment que le Bureau national d’Interpol n’a jamais écrit à Washington, ce qui est un mensonge puisque Libération a copie du message.



Bref, concernant Assane Diouf donc, Libération a pris connaissance d’un document transmis à la Police de l’Air et des Frontières concernant des Sénégalais qui doivent être rapatriés.





Et sur la liste de 21 personnes figure le nommé Assane Diouf qui, une fois à Dakar, sera directement remis au Bureau national d’Interpol sis à la Rue Carde, siège de la DIC.



En attendant, Assane Diouf croupit en taule aux USA, contrairement à la rumeur.



