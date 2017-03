Rappel à Dieu d'Al Maktoum: Voici la premiére réaction de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine

C'est une foule immense qui a accompagné Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Sy Al Maktoum à sa dernière demeure, sise à sa résidence située sur la corniche de Tivaouane.



Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, a dirigé la prière mortuaire, accompagné de toute la famille de Seydil Hadj Malick Sy (rta), notamment ses frères, et des enfants de Serigne cheikh Ahmed Tidiane Sy'Al Maktoum, dont Serigne Moustapha Sy.



Apres son inhumation vers 2h du matin, les fidèles ont convergé à la résidence Serigne Babacar Sy, où Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a rendu un vibrant hommage au défunt Khalife, avant de donner rendez-vous aux disciples et à la famille, ce jeudi à 9H, pour les présentations de condoléances et les prières .





Source:asfiyahi.org