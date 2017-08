Rappel à Dieu de Aliou Ardo SOW : l’émouvant témoignage de Serigne Zeynoul Abidine DIOP (vidéo)

De Kadione, son terroir natal, aux confins du Fouta, le Fondateur de la CSE a bâti des mosquées, réfectionné des daaras, soutenu les pauvres et déshérités… Il a su déployer sa générosité tout en sauvegardant avec humilité, son anonymat, voulant gagner la seule félicité d’Allah.



Aujourd’hui, ces multiples actions sociales déroulées dans la grande discrétion, soulèvent une vague de tristesse dans les cœurs de ceux qui l’avaient estimé pour son altruisme et son humanisme. Aliou Sow, le pionner du BTP au Sénégal est celui qui a notamment réfectionné le daara de Serigne Malick Mohsine DIOP, niché au cœur de Santhiaba. Une décision personnelle que le milliardaire avait prise après être informée de la menace qui pesait sur cette institution coranique mythique, héritage de l’illustre Thierno Malick KANE.



Serigne Zeynoul Abidine DIOP gardien de ce précieux legs, fortement touché par le départ de ce bienfaiteur lui rend dans cette vidéo, un vibrant et poignant dans la mosquée de l’institut Islamique qu’Aliou SOW avait bâtie à Santhiaba. Il revient sur la générosité, la simplicité, l’esprit de désintéressement et la piété de l’homme.