Rappel à Dieu de El Hadji Ahmed Tidiane SALL, père de Thierno Alassane SALL, la Senelec présente ses condoléances

M. Mouhamadou Makhtar CISSE, Directeur Général de Senelec, ainsi que l’ensemble du personnel de Senelec vous font part du rappel à Dieu de M. El Hadji Ahmed Tidiane SALL, père de M. Thierno Alassane SALL, ministre de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables (MEDER). Décès survenu ce mardi 11 avril 2017 et l’enterrement a eu lieu le même jour à Thiès. En cette douloureuse circonstance, le Directeur Général et l’ensemble du personnel de Senelec présentent leurs plus sincères condoléances, à sa famille, à ses proches et plus particulièrement à son ministre de tutelle, M. Thierno Alassane SALL.

Le Directeur Général

M. Mouhamadou Makhtar CISSE