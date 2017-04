Rappel à Dieu de Serigne Modou Aicha Mbacké :Le Pm présente ses Condoléances au khalife général des Mourides

A la tête d'une forte délégation comprenant sept (7) ministres, le Premier ministre, Mohammed Abdallah Boune Dione a présenté hier, au nom du chef de l'État et de l'ensemble de son gouvernement, les condoléances de la République à Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides suite à la disparition de son frère Serigne Modou Aïcha Mbacké. Une disparition intervenue dans la nuit du 1er au 2 avril dernier.



Pour le chef de la délégation gouvernementale, il s’agit là d’une énorme perte pour la famille de Serigne Touba et pour toute la Ummah islamique tant le défunt était un modèle de piété qui n’avait de point de mire que les recommandations divines. Le Premier ministre a ainsi fait part de la désolation du Président de la République, très touché par cet événement malheureux qui touche la famille de son père et guide, Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké.



Répondant au nom du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Thioro Bassirou Mbacké, son porte-parole permanent, a magnifié le geste du gouvernement et a remercié le Président de la République pour cette marque de compassion. Il a énuméré les qualités intrinsèques de l’illustre disparu qui était d’une rare humilité et un exemple dans la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.