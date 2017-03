Rappel à Dieu de l’érudit Al Maktoum: La classe politique a rendu un vibrant hommage à une figure historique de l’Islam

L’annonce du rappel à Dieu du vénéré Khalife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dans la nuit du mercredi 15 mars a déclenché de nombreuses réactions à travers toute la nation. Nombre d’hommes politiques ont rendu un vibrant hommage à l’une des figures musulmanes dont la grandeur et la noblesse d’esprit ont préservé le prestige du Sénégal à travers le monde.



L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye a témoigné sur sa page facebook que le défunt Khalife général des Tidjanes était une source d’inspiration.



«La dimension plurielle de l'homme et son érudition insondable avaient fini d'en faire une source d'inspiration pour de nombreuses générations, bien avant qu'il ne fut intronisé Khalife. De sorte que sa grande sagesse, un silence mystique et un retrait spirituel définitif lui avaient suffi pour élever la tâche de Khalife à d'autres niveaux de paradigmes sacerdotaux. Il arrive pour certaines prestigieuses charges, que des hommes n'aient plus besoin d'elles pour leur aura, mais qu'elles aient besoin d'eux. Cheikh Tidiane Sy était de ceux-là. La leçon magistrale de la dimension du silence et du retrait qu'il nous laisse est un germe qui fera beaucoup d'émules dans les siècles à venir. Par ce symbolisme du silence, le Cheikh a porté si fort sa voix que nos arrières-petits-enfants l'entendront. Par respect à son mysticisme je n'en dirai pas davantage, mais préfère présenter simplement mes condoléances éplorées à la famille du Cheikh, à toute la descendance de Hadj El hadj Malick Sy son vénéré grand-père, au nouveau khalife Abdou Aziz Sy Al amine et à toute la communauté musulmane ici et ailleurs, avant d'aller me recueillir et prier pour que le Tout-puissant nous console de cette immense perte, qui nous rend tous orphelins. Que la terre bénie de Tivaoune lui soit légère».



Le président de l’UCS a, quant à lui, souligné de perte immense pour la communauté musulmane tout entière.



« La Disparition de Al Makhtoum est une perte immense pour la communauté musulmane tout entière. Que la famille de Mame El Hadji Malick Sy trouve ici l'expression de toute notre compassion. Je présente spécialement mes condoléances à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et à toute la famille du vénéré Khalife Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum en particulier à Serigne Moustapha Sy et ses frères et sœurs, à mon ami et guide Serigne Abdou Sy, qu'Allah (swt) accueille Al Makhtoum dans son paradis céleste»



Le responsable de Rewmi, Abdourahmane Diouf a magnifié le style de vie et la vision du monde du vénéré Khalife Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum.



« Nous nous inclinons devant la volonté divine ! Nous perdons un père, un guide, un pédagogue hors pair. Ses enseignements resteront gravés dans nos mémoires. Son style de vie et sa vision du monde doivent continuer à nous servir de balises. Son éloquence nous a tant bercés que nous nous sommes rêvés plus érudits que nous ne sommes en réalité. Nous avons plus appris de lui que de tous nos autres référents intellectuels allogènes.

Je présente mes condoléances au peuple sénégalais dans son entièreté et prie pour que le seigneur l’accueille dans son paradis éternel ».



Le président du Grand Parti, Malick Gakou s’associe à la tristesse et à la douleur de la confrérie Tidiane et la Ummah islamique.



« C’est avec une très grande tristesse et une profonde douleur que nous venons d’apprendre le rappel à Dieu d’un érudit. La confrérie Tidiane et la Ummah islamique perdent en Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum (RTA), Khalif Général des Tidianes, un saint homme.

Que sa lumière brille éternellement sur sa descendance et qu’Allah répande sa grâce sur nous.

Mes condoléances à tous les musulmans du monde ».



Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Ps a pour sa part noté le départ d’un grand érudit de l’islam.



« Un grand Erudit de l'islam éminent professeur ami de Dieu, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum s'en est allé. Puisse le tout puissant par sa grâce infini l'accueillir à son Paradis firdaws auprès du prophète des prophètes Seydouna Mouhamet Psl. Amine ya Rabi ».





Landing DIEDHIOU, Leral.net