Rappel à Dieu de sa maman Jessica Sarr : Samuel Sarr adresse ses sincères remerciements

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|



" L'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le console." disait W.S



À vous tous qui nous avez soutenus et accompagnés lors du décès et des obsèques de notre Maman Jessica Sarr, nous vous remercions. Très touchés par les marques de sympathie que vous nous avez témoignées, nous vous adressons nos très sincères remerciements. Nous vous remercions pour vos mots réconfortants, vos marques d’amitié, et vos prières.



Cette épreuve nous a été un peu moins pénible à traverser avec votre présence à nos côtés. Mon frère Tidiane, ma sœur Julia vous en sont très reconnaissants et vous remercient sincèrement du fond du cœur.





Une journée de prière (récital du Saint Coran) lui sera consacrée le vendredi 21 Avril 2017 de 10h à 13h30 au domicile de Samuel Sarr située aux almadies



Samuel A. Sarr

Ancien Ministre d'Etat

" L'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le console." disait W.SÀ vous tous qui nous avez soutenus et accompagnés lors du décès et des obsèques de notre Maman Jessica Sarr, nous vous remercions. Très touchés par les marques de sympathie que vous nous avez témoignées, nous vous adressons nos très sincères remerciements. Nous vous remercions pour vos mots réconfortants, vos marques d’amitié, et vos prières.Cette épreuve nous a été un peu moins pénible à traverser avec votre présence à nos côtés. Mon frère Tidiane, ma sœur Julia vous en sont très reconnaissants et vous remercient sincèrement du fond du cœur.Une journée de prière (récital du Saint Coran) lui sera consacrée le vendredi 21 Avril 2017 de 10h à 13h30 au domicile de Samuel Sarr située aux almadiesSamuel A. SarrAncien Ministre d'Etat

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook