Rappel de l’ambassadeur du Sénégal au Qatar : Le président Macky Sall s’explique

En marge de sa rencontre avec son homologue français, Emmanuel Macron, ce lundi 12 juin à l’Elysée, le Président sénégalais, Macky Sall, a expliqué les motifs du rappel de son ambassadeur au Qatar.



En effet, selon le chef de l’Etat, qui réagissait dans les ondes de la Rfm, "par ce geste, Dakar marque ainsi sa solidarité avec des pays de la péninsule arabique et l'Egypte qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha en l'accusant de "soutien au terrorisme".



Au demeurant, le Président Macky Sall est d’avis que le Qatar est un ami du Sénégal et se dit optimiste que la situation va bientôt revenir à la normale, "compte tenu de l'évolution de la situation".



"Nous saluons la médiation de l'émir du Koweit et espérons que la situation va se normaliser pour le bien de toute la Ummah islamique, surtout en ce mois béni du Ramadan", a déclaré le président Macky Sall qui a aussi salué la volonté de Alpha Condé de jouer la carte de la médiation.