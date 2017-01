Rappel des troupes : le Comité directeur du Pds entame une tournée politique à Tivaoune, Thiès et Mbour du 5 au 7 janvier

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2017 à 23:47

Depuis que le retour de Karim Wade en exil à Doha est annoncé pour le 15 janvier, les choses semblent se précipiter au Pds. Les libéraux sont en train de s’activer dans toute l’étendue du territoire afin de préparer le terrain à leur candidat.



Après la région de Dakar, la délégation du comité directeur poursuit sa tournée nationale dans la région de Thiès. Elle sera successivement dans les départements de Tivaouane, Thiès et Mbour les 5, 6 et 7 janvier 2017. La délégation ira à la rencontre des responsables et militants à la base pour échanger sur la réorganisation et la relance des instances de base.



Landing DIEDHIOU, Leral.net





